Украинцы буду платить "взносы" на вторую пенсию: Лазебная назвала дату

В Украине уже в 2021-м могут ввести накопительную систему пенсионного обеспечения. При этом взносы на "вторую пенсию" нужно будет платить с 2023-го или 2024-го. ﻿Об этом рассказала министр соцполитики Марина Лазебная, сообщает Обозреватель.

"Мы работаем с депутатами, чтобы все же закон нашел свое место в работе парламента и был принят. После его принятия полтора года готовится подзаконная база, инфраструктура. И если будет принят в 2021 году, то первые взносы пойдут в 2024. Поработаем лучше – могут уйти в 2023-м" , – пояснила глава ведомства.

Как будет работать новая система:

с зарплаты украинцев будут собирать по 4% на специальный счет;

деньги будут инвестировать;

собранные деньги при достижении 60-летия будут платить в виде второй пенсией.

Как подсчитали в Минсоце, если откладывать 35 лет с зарплаты в 15 тыс. грн, то вторая пенсия может составить около 3 тыс. грн. Те, кто уже вышли на пенсию, нововведение на себе не ощутят.

В то же время ученая Лидия Ткаченко уверена: что если откладывать по 4% с зарплаты, то в лучшем случае эти же 4% и можно будет получить, и то при условии, если копить длительный период (идеально, когда не меньше 20 лет).

Отметим, средний размер пенсии в июле 2021-го увеличился до 3,7 тыс. грн. При этом в Киеве платят 5,1 тыс. грн, а в Тернопольской области всего 2,9 тыс. грн.