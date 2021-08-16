Врач назвала продукты, которые сильно раздражают слизистую
Все вы слышали, что защитные силы организма достаточно сильны от природы, чтобы уберечь нас от опасных болезней, сообщает РБК-Украина.
Но, скорее всего, мало кто задумывался о том, что самым главным рубежом защиты организма от бактерий и токсинов является слизистая оболочка пищевода, желудка и кишечника - и ее площадь у взрослого человека - вдумайтесь - равна теннисному корту.
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Анна Биоториум.
Слизистая оболочка выстилает абсолютно все органы ЖКТ, отделяя внутреннюю среду организма от агрессивных факторов (пища, лекарства, бактерии, токсины, пищеварительные соки и т. п). И если интенсивность таких факторов агрессии активная, то защитные силы ослабевают.
! К главным повреждающим факторам относятся: алкоголь, курение, неправильное питание, стресс, воспалительные заболевания, аллергены, ряд препаратов, ну, и нельзя сбрасывать со счетов возраст и наследственность.
- Чем нам это грозит? Это - начало начал всех проблем. Истончение слоя защитной слизи, расхождение клеток слизистой оболочки, которые в норме должны быть плотно сцеплены между собой, позволяет бактериям и токсинам проникать в подслизистый слой, где проходят кровеносные сосуды и нервные волокна, управляющие работой ЖКТ.
- В результате, как минимум, может развиваться так называемое воспаление низкой интенсивности, когда явных язв или эрозий нет, а человек чувствует постоянный дискомфорт, боль, страдает от изжоги, повышенного газообразования, расстройства стула, тошноты, синдрома "встал и устал", всяческими дефицитами и тому подобное.
Важно отметить, что любые воспалительные заболевания кишечника требуют немедленного лечения, а диета при заболеваниях ЖКТ является важнейшим дополнением к лечению.
Продукты, которые восстанавливают слизистую
- Костный бульон
- Куркума
- Кокосовое масло
- Масло гхи
- Зелень
- Зеленые овощи
- Льняное масло
- Семена льна
- Грецкие орехи
- Рыба
- Сок алоэ
- Чечевица
- Печеные яблоки
Список продуктов, которые раздражают слизистую: сахар, острые специи, фасоль и горох, жареные продукты, жирные сорта мяса, консерванты, красители, ароматизаторы, соль, алкоголь, рафинированные продукты, продукты, которые вызывают индивидуальную непереносимость.
Автор: Татьяна Турчаникова