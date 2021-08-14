После вечеринки Обамы зафиксировали вспышку COVID-19

Вслед за масштабным празднованием 60-летнего юбилея бывшего президента США Барака Обамы, которое проводилось на острове Мартас-Винъярд, там произошла вспышка COVID-19, сообщает Вести.

На Мартас-Винъярде отметили антирекорд по заболеваемости коронавирусной инфекцией: впервые с апреля COVID-19 обнаружили у 63 человек. При этом, местные власти заявили, что не знают, связано ли это с мероприятием.

Изначально бывший американский лидер хотел пригласить около 500 гостей, однако ему пришлось сократить их число на фоне критики в связи с распространением индийского штамма COVID-19 "Дельта". В итоге на день рождения экс-президента США пришли от 300 до 400 гостей, в числе которых такие звезды, как Jay-Z, Бейонсе, Крисси Тейген и Джон Ледженд.

Представитель политика рассказал, что мероприятие также посетили семья и близкие люди Обамы, а также передал его благодарность за поздравления.