Солнечно и жарко: прогноз погоды на 15 августа

Солнечно и жарко: прогноз погоды на 15 августа
Фото: Pixabay

На украинцев ждет жаркое воскресенье 15 августа – с высокой температурой воздуха и солнечной погодой, сообщает 24 Канал.

Сухую и солнечную погоду﻿ прогнозируют почти по всем областям. Небольшой локальный дождь может пройти вечером в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму.

Средняя температура воздуха будет колебаться от +24 до +31 градуса. Свежее всего будет в Крыму – +24... +26 градусов, на Донбассе и Запорожье – 25... +27 градусов. Самые высокие отметки на термометрах будут фиксировать на Львовщине, Прикарпатье, Закарпатье, Буковине, Черниговщине, Житомирщине, Николаевщине и Харьковщине – +29... +31 градус.

Существенных порывов ветра тоже не ожидают – до 3 – 8 метров в секунду.

В Киеве и области +29... +31 градус, будет дуть легкий западный ветер.

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