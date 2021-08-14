Королева августа дыня: чем она полезна и кому противопоказана

Настоящая королева летних фруктов – дыня. В ней содержится много полезных веществ, микроэлементов и витаминов, она незаменима при многих заболеваниях. Однако и у дыни есть строгие противопоказания, сообщает РБК-Украина.

Чем дыня особенно полезна

Дыня, как и арбуз, состоит на 90% из воды. Однако она менее калорийна – в 100 грамм всего 35 ккал. В ней много витамина С - в 200 граммах суточная доза. Также в дыне много витамина А, витамина Е и витаминов группы В. В ней много калия, железа, магния, кальция, фолиевой кислоты, фосфора, селена, ниацина и холина.

Дыню полезно есть для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, при запорах, анемии, стрессах, ревматизме. Она поможет наладить работу нервной системы, поможет при проблемах с кроветворением, подходит для людей с нарушением работы печени и почек. Повышает иммунитет, борется с бактериями и вирусами, помогает справиться с проблемами ЖКТ.

Кому дыня противопоказана

Не стоит есть дыню женщинам в положении и кормящим мамам

Дыня не подходит для рациона людям с сахарным диабетом

Не рекомендуется ее употреблять тем, кто страдает от лишнего веса

Нельзя есть дыню при воспалительных и инфекционных заболеваниях желудка и кишечника.

Важно! Дыню нужно есть только как отдельное блюдо и не сочетать ее с другими продуктами. Большое количество дыни может вызвать расстройство желудка. Нельзя дыню сочетать с молочными продуктами.

Несколько кусочков дыни можно съесть за час до основного приема пищи или через час после еды.

Автор: Анна Шиканова