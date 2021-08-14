В Турции пассажирский автобус попал в ДТП: десятки пострадавших

В провинции Кайсери в центральной части Турции в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса пострадали 29 человек, сообщает Укринформ.

"В районе Сариз провинции Кайсери 29 человек пострадали в результате аварии автобуса на участке дороги Кайсери-Кахраманмараш", - говорится в сообщении.

Пострадавших автомобилями скорой помощи доставили в местную больницу в Пинарбаши. Некоторых из раненых, чье состояние было тяжелым, после оказания первой медицинской помощи были доставлены санитарным вертолетом в центральную больницу.

Пассажирами автобуса в основном были студенты курса по изучению Корана, которые осуществляли путешествие в Стамбул.