Новые "Майданы" превращают Украину в банановую республику - Мендель

Телеведущая и экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что новые "Майданы" превращают государство в банановую республику, сообщает Страна.ua.

Такими словами она анонсировала в Instagram свое выступление в программе "Большая деолигархизация" на телеканале "Украина", куда Мендель перешла после работы в Офисе президента.

"Верим ли мы, что нам нужна еще одна революция, чтобы построить сильную и успешную Украину? Верим ли мы, что толпа молодых, радикально настроенных парней под патриотичными лозунгами может что-то изменить во власти? И верим ли мы, что на кровавых призывах можно построить государство, в которой каждому из нас захочется жить?" , - сказала Мендель в анонсе своей программы.

Также она сделала подпись к ролику:

"Новые Майдане - новые бананы. Призывы выходить на майданы уже просто превращают нас в банановую республику".

Отметим, что свое заявление она сделала на фоне протестов со стычками, которые в Киеве устроил Нацкорпус.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

Как сообщалось, 14 августа в центре Киева состоялись столкновения между несколькими сотнями членов "Нацкорпуса" и сотрудниками правоохранительных органов. Полицейским удалось пресечь противоправные действия.