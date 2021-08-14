Ученые создали умные часы, растворяющиеся в воде

Ученые из Тяньцзиньского университета (Китай) создали новый тип умных часов, который может раствориться в воде всего за 40 часов, сообщает Рубрика.

Новые умные часы создали из материала на основе цинка, который можно растворить в воде. А еще в устройстве использовали серебряные нанопровода, которые могут хорошо проводить электричество, а также биоразлагаемый полимер.

Когда устройство попадает в воду, большинство его частей полностью растворяются в течение 40 часов. Остается только OLED-экран и его микроконтроллер, а также еще некоторые миниатюрные частицы.

В то же время эти умные часы не растворяются от пота — об этом свидетельствуют испытания его прототипа. А вообще это устройство может также измерять уровень кислорода в крови, считать шаги и мерить пульс.

Ученые решили создать новый тип разумных часов, чтобы решить проблему с избытком опасных отходов, которые остаются от обычных старых часов.

С этими устройствами проблема особенно актуальна, так как у них есть много мелких деталей, которые перерабатывать очень трудно.