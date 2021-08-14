Во Франции прошла очередная акция против "паспортов здоровья"
Во Франции пятую субботу подряд проходят акции протеста против требования ковидных "паспортов здоровья" для доступа к ряду услуг и против обязательной вакцинации для медиков, сообщает Деловая столица.
Акции начались в десятках больших и малых городов — Париже, Марселе, Тулузе, Лионе, Ницце, Лилле, Нарбонне и других. Ожидается участие до 250 000 человек, всего анонсировали 200 демонстраций.
В Париже запланировано три акции. Первая организована Флорианом Филиппо — бывшим соратником Марин Ле Пен с "Национального объединения", сейчас лидером группы "Патриоты" — и началась от площади Каталонии, двигаясь к Порт-Руаяль.
Вторая собралась у Порт Доре и организована активистом, близким к "желтым жилетам". Еще одна, собранная активистами, отправилась от Пляс де Бурс.
Люди выкрикивают "Свобода", "Макрона в отставку" и поют "Марсельезу".
Большинство акций проходят без инцидентов. В Лионе сообщают о драке протестующих с полицией, силовики применили слезоточивый газ.
В городке По на крайнем юге страны отдельные участники акции забросали краской фасад помещения с офисами СМИ и кричали "Коллаборанты!", проходя мимо.
По оценкам Министерства внутренних дел, в прошлые выходные на акции по всей территории страны вышли более 237 000 человек.