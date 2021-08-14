Аэропорт "Житомир" принял первый международный рейс

В аэропорту "Житомир" пограничники осуществили первое оформления самолета, прибывшего международным рейсом, сообщает Вести.

Как рассказали в Госпогранслужбе Украины, первый самолет, который оформили украинские пограничники, прилетел из США. На борту находилось двое граждан Украины. Самолет примет участие в Korolоv Аvia Fest 2021, который пройдет в Житомире.

Пункт пропуска для грузового и пассажирского воздушного сообщения функционирует на постоянной основе.