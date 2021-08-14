TikTok вводит новую функцию для подростков

Популярный среди подростков сервис TikTok отныне перестанет присылать Push-сообщения некоторым категориям пользователей, сообщает РБК-Украина.

Так, новые ограничения коснутся несовершеннолетних пользователей, чьи родители обеспокоены чрезмерным пользованием приложения TikTok.

Аккаунты подростков в возрасте 13-15 лет не будут получать сообщение после 21:00, а молодежь 16-17 лет - после 22:00.

Как рассказали в компании, подобное ограничение решили внести из-за "безопасности, конфиденциальности и благосостояния сообщества" .

Кроме того, соответствующие изменения основаны на обязательствах сообщества. Все потому, что нет финишной черты, когда речь заходит о защите безопасности, конфиденциальности и благополучия.

"Мы работаем с подростками, общественными организациями, родителями и блогерами над дальнейшими инновациями, и мы рады поделиться ими в ближайшие месяцы" , - говорится в сообщении TikTok.

Автор: Тетяна Самарук