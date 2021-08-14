Ученые заявили, что дым от лесных пожаров способствует распространению COVID-19

Группа исследователей из Гарвардского университета выявила доказательства, что повышенный уровень загрязнения мелкими частицами, обнаруженными в дыме от лесных пожаров, мог привести к тысячам новых случаев COVID-19 и большему количеству смертей среди заболевших, сообщает Цензор.НЕТ.

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показывает, что в некоторых округах Калифорнии и штата Вашингтон, которые особенно пострадали от пожаров в 2020 году, почти 20% случаев COVID-19 были связаны с повышенным уровнем дыма. Исследователи также обнаружили, что еще больший процент смертей может быть связан с дымом от пожаров в некоторых округах.

Предыдущие исследования обнаружили доказательства того, что загрязнение воздуха может ухудшить тяжесть симптомов COVID-19 и ускорить распространение коронавируса, хотя до сих пор существует неопределенность относительно того, как взаимодействуют частицы и вирус.

На сайтах Центров по контролю и профилактике заболеваний США заявляют, что дым от пожара может раздражать легкие и "сделать вас более склонными к легочным инфекциям, включая SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19" .

Исследование, опубликованное в этом году учеными из Исследовательского института в Неваде, показало, что количество новых случаев в Уошо, штат Невада, значительно возросло в периоды сильного дыма.

Исследователи в Гарварде пытались количественно оценить соотношение во многих округах на западе Америки. Они выявили "веские доказательства" связи между увеличением твердых частиц в дыму от пожаров и рисками случаев COVID-19 и смерти от болезни.

Округа Бьютт, Калифорния, и Уитмен, штат Вашингтон, продемонстрировали одни из самых сильных воздействий дыма от пожара на случаи COVID-19: модели исследования показали, что 18,2% случаев заболевания в Уитмене в прошлом году и 17,3% в Бьютте могут быть связаны с плохим качеством воздуха в дни пожаров.

Ученые, изучающие качество воздуха, утверждают, что частицы дыма могут переносить вирус. Существуют также другие возможные динамические ситуации, такие как сплочения людей в помещении, чтобы избежать дыма от пожара, что может привести к усилению взаимодействия с зараженными людьми.

Кроме большего количества случаев коронавируса, Гарвардское исследование также выявило, что последствия для здоровья в случаях COVID-19 ухудшились из-за ухудшения качества воздуха. Увеличение мелких твердых частиц на 10 мкг на кубический метр было связано с увеличением смертности от COVID-19 на 8,4% во всех округах. Агентство по охране окружающей среды США характеризует качество воздуха как "нездоровое" в диапазоне от 55 до 150 микрограммов на кубический метр.