Из-за сильного землетрясения на Гаити погибло по меньшей мере 29 человек

В результате мощного землетрясения на Гаити магнитудой 7,2 погибли по меньшей мере 29 человек. Об этом свидетельствуют последние данные агентства гражданской защиты Гаити, сообщает Новое время.

Геологическая служба США (USGS) прогнозирует, что число жертв будет возрастать.

"Вероятно будут большие жертвы, и катастрофа широко распространена", — говорится в сообщении USGS.

Премьер Гаити объявил на месяц режим чрезвычайной ситуации из-за последствий землетрясения, сообщил он в твиттер.

Спасатели и местные жители продолжают искать выживших среди руин зданий.

????????????????️ My heart goes out to Haiti. Aug 14, 2021. Magnitude 7.2 earthquake struck the south of the country. pic.twitter.com/lljbOET73M — Centre Toussaint (@CentreToussaint) August 14, 2021

В субботу, 14 августа, на западе Гаити произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2. По данным американских сейсмологов очаг находился на глубине 10 км. Эпицентр — в 125 км от столицы страны города Порт-о-Пренс. Масштабы землетрясения и количество погибших пока неизвестны.

Землетрясение на Гаити произошло всего в 75 км от места катастрофического землетрясения 2010 года, в результате которого погибли от 250 до 300 тысяч жителей страны. Страна до сих пор ликвидирует последствия этого бедствия.