В Британии пловец встретил 50 акул и "наслаждался"

Британский пловец Оли Раш во время ночного заплыва наткнулся на 50 акул, но не стал уплывать от них и наслаждался "общением" с рыбами.

36-летний пловец готовился к состязаниям по скоростному плаванию вокруг острова Уайт. Он пошел купаться и решил устроить полуночный тренировочный заплыв недалеко от Дорсета. Его друг Эшли Макферсон сопровождал спортсмена на байдарке.

Раш отплыл на 70 метров от берега и вдруг почувствовал удар в ногу и испугался. Знакомый подсветил воду фонариком, и мужчины увидели десятки гладких гончих акул рядом. Этот вид рыб обитает в водах Великобритании, особи могут вырастать до 120 сантиметров в длину.

Акулы плавали около Раша около 15 минут и нападали на его руки и ноги, которые не были прикрыты гидрокостюмом. Однако серьезных повреждений он не получил.

Пловец не стал спасаться, а решил наслаждаться "фантастическим опытом".