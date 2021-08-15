Раскрыты подробности захвата афганского города талибами

Террористическая группировка "Талибан﻿" захватила контроль над важными точками города Джелалабад в Афганистане. Среди них — полицейский участок, сообщает Лента.Ру.

"Моджахеды вошли в полицейский участок в Джелалабаде, столице провинции Нангархар. Правительственные войска продолжают сдаваться. Моджахеды контролируют важные точки. Продвижение продолжается" , — сообщил источник.

Талибы взяли Джелалабад, остававшийся вместе с Кабулом одним из двух последних крупных афганских городов, подконтрольных властям. Отмечается, что город пришлось сдать ради спасения жизни мирных жителей.

Движение "Талибан" начало стремительное наступление на позиции афганской армии после объявления о выводе американских войск. Положение афганского правительства становится критичным: за минувшую неделю талибы захватили столицы 16 провинций.