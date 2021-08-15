Израиль будет вакцинировать население даже ночью

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поручил открыть в десяти крупнейших городах страны ночные пункты вакцинации от коронавируса. Такой пункт уже был открыт в Тель-Авиве и имел высокий спрос, сообщает РБК-Украина.

Ночные пункты прививки будут работать в крупнейших городах Израиля с воскресенья до вторника. Список в ближайшее время должно опубликовать Министерство здравоохранения страны.

"Это спасает жизнь, а ночная вакцинация позволяет людям, которые не хотят отсутствовать на работе, прийти и сделать прививку без очереди в неурочные часы. Мы продолжим прилагать все усилия и использовать все средства, чтобы вакцинировать всех, кто хочет и может" , - подчеркнул израильский премьер Беннет.

Автор: Дмитрий Левицкий