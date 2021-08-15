Ряд областей предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

Ряд северных, восточных и центральных областей Украины предупредили о чрезвычайной пожарной опасности. Лесные пожары могут вспыхнуть 15 и 16 августа, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня, 15 июля, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в:

Харьковской;

Луганской;

Сумской;

Полтавской;

Черниговской;

Киевской;

Ровенской;

Винницкой областях.

Чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать и завтра в северных, центральных, Тернопольской, Хмельницкой, Харьковской и Луганской областях.

Автор: Дмитрий Левицкий