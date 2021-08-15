Ряд областей предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

Ряд областей предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

Ряд северных, восточных и центральных областей Украины предупредили о чрезвычайной пожарной опасности. Лесные пожары могут вспыхнуть 15 и 16 августа, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня, 15 июля, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в:

  • Харьковской;
  • Луганской;
  • Сумской;
  • Полтавской;
  • Черниговской;
  • Киевской;
  • Ровенской;
  • Винницкой областях.

Чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать и завтра в северных, центральных, Тернопольской, Хмельницкой, Харьковской и Луганской областях.

Автор: Дмитрий Левицкий

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