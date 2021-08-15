Тонировочная пленка для авто: как выбрать

Не будет преувеличением сказать, что большинство украинских автовладельцев первый визит после покупки авто совершает к тонировщику. Где его обязательно спросят: какую пленку выбираем, сообщает 24 Канал.

Пленки для тонировки можно выбирать по двум критериям: цвет (тон и светопропускание) и качество. Обе оценки важны, поскольку из-за ошибки в выборе может так случиться, что пленку вскоре придется сдирать.

Начинать лучше с категории качества. И уже определившись со своим ценовым сегментом и соответственно, брендом (производителем) пленки, выбирать по его каталогу конкретную пленку – ее цвет и степень светопропускания.

Чем дешевле пленка, тем она:

Быстрее затирается и царапается. Худшие пленки noname можно безнадежно поцарапать еще во время наклеивания на стекло. Если нанести такую пленку на опускающееся стекло, она быстро получит вертикальные царапины.

Худшие пленки noname можно безнадежно поцарапать еще во время наклеивания на стекло. Если нанести такую пленку на опускающееся стекло, она быстро получит вертикальные царапины. Быстрее выцветает – теряет цвет . Уже через год эксплуатации дешевая пленка приобретает неестественный оттенок – сиреневый, белесо-серый и тому подобное. Мало того, что выцветшая пленка не будет затенять стекло так, как вам хочется, так она еще будет придавать автомобилю дешевый вид.

. Уже через год эксплуатации дешевая пленка приобретает неестественный оттенок – сиреневый, белесо-серый и тому подобное. Мало того, что выцветшая пленка не будет затенять стекло так, как вам хочется, так она еще будет придавать автомобилю дешевый вид. Тоньше . Бюджетные пленки для тонировки автостекла чаще всего имеют толщину 50 мкм, а наиболее качественные – 100 – 200 мкм. Это значит, что чем лучше пленка, тем труднее ее случайно повредить. Не так важно, но тоже существенно, что стекло с толстой пленкой лучше будет противостоять повреждению вандалами или во время ДТП.

. Бюджетные пленки для тонировки автостекла чаще всего имеют толщину 50 мкм, а наиболее качественные – 100 – 200 мкм. Это значит, что чем лучше пленка, тем труднее ее случайно повредить. Не так важно, но тоже существенно, что стекло с толстой пленкой лучше будет противостоять повреждению вандалами или во время ДТП. Хуже клеится к стеклу. Да, в общем это дело не автовладельца, а того, кто будет наносить пленку на стекло – но морщин на выпуклостях стекла не всегда удается избежать даже профессиональным инсталляторам.

Цвет и светопропускание пленки

Собственно оттенок тонировочной пленки – сугубо дело вкуса владельца. Некоторые предпочитают даже стекло в цвет самого автомобиля и такой тюнинг имеет право на существование.

А вот плотность пленки – то есть ее коэффициент затемнения – имеет принципиальное значение. Ведь в большинстве стран есть законодательные ограничения по прозрачности пленок для автомобильного стекла. Так, в Украине (п. 31.4.7 Правил дорожного движения) лобовое стекло должно иметь светопропускание не менее 75 %, боковые передние – не менее 70 %. Задние окна могут быть любой прозрачности, а зеркальное стекло запрещено в принципе.

В каталогах известных производителей можно подобрать пленки похожего оттенка, но с разным коэффициентом светопропускания – для передних и задних окон. Но далеко не всегда поставщик пленки или инсталлятор может предоставить вам информацию о реальной прозрачности продукта. И так же нет гарантии, что заявленный производителем коэффициент будет совпадать с замерами приборов, которыми будут проверять ваши окна полицейские или те, кто будет проводить техосмотр вашего авто.

Секреты светопропускания

Не все знают, что даже чистое, от природы прозрачное автомобильное стекло имеет отнюдь не 100-процентную прозрачность. Как правило, автомобильный триплекс (из него делают лобовое стекло) имеет коэффициент светопропускания на уровне 82 – 90 %. Это означает, что надо быть очень осторожным с применением на лобовом стекле даже прозрачных пленок (защитных или так называемых бронировочных) – можно очень легко нарушить определенный ПДД лимит в 75 %. Ведь чистая пленка также не имеет 100-процентной прозрачности.