Еще 76 тысяч украинцев получили вакцину от COVID-19

За сутки 14 августа 76 148 людей в Украине вакцинировано против COVID-19, сообщает Деловая столица.

Соответствующие данные опубликованы в Минздраве.

Одну дозу получили 46 371 человек, полностью иммунизированы — 29 777 человек.

В течение суток работали 539 мобильных бригад, 1545 пунктов прививки, 376 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 4 691 020 человек, из них получили одну дозу — 4 691 018 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 718 680 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 7 409 698 прививок.