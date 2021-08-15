Лобода на концерте в Одессе рассуждала о Родине

Украинская исполнительница Светлана Лобода выступила с концертом в Одессе в ночном клубе "Ибица". Так, во время исполнения песен знаменитость много общалась со сцены и заявила, что планирует дать концерт в следующем году в Киеве, сообщает Обозреватель.

Во время концерта в Одессе Лобода также порассуждала о Родине, признавшись в том, что "рано или поздно приходит понимание, даже если порою мы заблуждаемся". Певица акцентировала внимание на том, что она родилась в Украине, и здесь живут ее близкие и родные, поэтому для нее украинская публика очень дорогая.

"Публика, которая для меня очень дорогая, ценная и важная. Потому что в этой стране, в Украине, я родилась, здесь живут мои родители, семья, близкие люди, и каждый раз, выступая в разных странах, я хочу, чтобы мной гордились и думали: "какая красавица, а ведь она наша". Рано или поздно, уверена, что понимание к нам приходит, даже если порою мы иногда заблуждаемся. Все равно истинна обязательно будет видна. Я очень хочу, чтобы с сегодняшнего дня многое поменялось. Но дальше будет еще лучше и сплоченнее" , – говорила со сцены знаменитость.

На концерте Лободы в Одессе были замечены такие знаменитости, как Полина Нени, Алина Харечко, Алексей Дивеев-Церковный, Михаил Лабковский, Бичолла Тетрадзе и другие.