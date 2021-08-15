Надя Дорофеева покорила модным образом: эффектные фотографии

Популярная украинская певица Надя Дорофеева продолжает щеголять стильными образами в своем инстаграме. Недавно знаменитость поделилась с фанатами стильным аутфитом в белой рубашке на завязках и черных брюках, сообщает 24 Канал.

Надя Дорофеева много лет является любимицей украинцев. Знаменитость не только покорила внимание зрителей своим сильным голосом, но и безупречным стилем в одежде.

Певица часто демонстрирует своей 5-миллионной аудитории необычные аутфиты и показывает, как правильно сочетать последние тенденции. Перед отпуском в Турции исполнительница опубликовала новый look на своей личной странице в инстаграме.

Образ Нади Дорофеевой

Надя позировала на фоне высокого белого забора. Она надела белую рубашку на завязках на длинный рукав и черные брюки на низкой посадке со стильной вставкой белого цвета. На сайте брюки от бренда Stash стоят 5 500 гривен.

Образ знаменитость довершила золотистой цепочкой на шее и белоснежными кроссовками Puma. В конце весны спортивный бренд представил новую коллекцию Ocean Queen, лицом которой стала певица Надя Дорофеева.

Певица сделала модные локоны на лице и нежный макияж: глаза нарисовала светлыми тенями, подчеркнув взгляд черными стрелками, губы певица нарисовала любимой коричневой помадой.