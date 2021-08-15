Силы Талибана вошли в Кабул

Силы террористической группировки Талибан входят в столицу Кабул со всех сторон, сообщает Корреспондент.

Об этом говорится в сообщении министерства внутренних дел Афганистана.

Лидеры движения, которые находятся в Дохе, столице Катара, призвали своих боевиков воздерживаться от насилия во время захвата Кабула. Также они обещают сохранить безопасные коридоры для тех, кто хочет покинуть Афганистан и призвали женщин укрыться в безопасных районах.

Под контроль взят Кабульский университет на западе столицы. Талибы вывесили на нем свой флаг.

"Резиденция губернатора, штаб-квартира полиции, центральная тюрьма и все объекты находятся под полным контролем моджахедов. Враг бежал в Кабул, моджахедам досталось большое количество оружия, боеприпасов и техники" , - написал пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид в Twitter.

Он добавил, что "Торкхам в уезде Лал Пур провинции Нангархар, который находится на границе с Пакистаном, попал в руки моджахедов".