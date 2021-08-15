Украинский певец Виталий Козловский сообщил о трагедии в семье – у знаменитости умер отец Виталий Сергеевич Козловский, сообщает Обозреватель.

В Instagram Козловский опубликовал трогательный пост, в котором показал архивные фото с родным папой. Певец попросил поклонников помолиться за отца и мысленно пожелать его душе вечного покоя.

"Дорогие друзья. У меня сегодня очень тяжелый день – ушел из жизни мой лучший папа в мире – Виталий Сергеевич Козловский (12.04.1947-15.08.2021). Пишу не для сострадания, прошу вас помолиться за душу раба Божьего Виталия или просто посмотрите на эти фотографии и мысленно пожелайте душе моего папы вечного покоя" , – сообщил в фотоблоге Виталий.

Источник: Instagram Виталия Козловского

Источник: Instagram Виталия Козловского

Пользователи сети поддержали Козловского и выразили свои соболезнования. Также написали слова поддержки коллеги по цеху: Алина Гросу, экс-участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха и другие.

"Витася, держись, наши соболезнования", "Держись, дорогой друг! В этот момент ты связан с папой узами молитвы и любви. Соболезную. Светлая память" , – писали под снимками в Instagram.

Источник: Instagram Виталия Козловского

К слову, причину смерти отца Козловский так и не назвал. Задолго до этого, Виталий рассказал в эксклюзивном материале о том, что еще в прошлом году его папа заболел на COVID-19. Тогда артист признавался, что отец был реанимации с двусторонней пневмонией, но окончательно он не восстановился.