Маск сообщил о готовности ракеты Starship к полету в ближайшее время

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что двухступенчатая ракета Starship в ближайшее время сможет совершить полет, сообщает Вести.

В Twitter-аккаунте под названием "Teslarati", посвященном успехах SpaceX, сообщили, что орбитальная площадка почти готова и в скором времени пройдут испытания сверхтяжелого ускорителя и SN-20.

В комментариях к этой публикации Маск рассказал, что первый орбитальный комплекс Starship должен быть готов к космическому полету в ближайшие недели. По словам главы SpaceX, осталось дождаться нормативного разрешения.

Looking back at Starship SN-8 & thinking how much progress SpaceX has made on Starbase! Orbital Pad nearly complete, testing of a Super Heavy Booster & SN-20 happening soon, very exciting to watch history be made at such a rapid pace!



????: @RDAnglePhoto pic.twitter.com/D9TewyGZW9 — TESLARATI (@Teslarati) August 15, 2021

Пользователи шутливо уточнили у Маска, какое время он подразумевает: реальное или собственные исчисления. В ответ на это бизнесмен ответил, что подразумевает общепринятые недели.

7 августа стало известно, что SpaceX собрала самую высокую в истории ракету Starship. В длину Starship вместе с Booster 4 (прототипом ракетной ступени Super Heavy) и Ship 20 (прототипом космического корабля Starship) достигает около 120 метров. Сборку ракеты производили на космодроме SpaceX в местности Бока-Чика, штат Техас.