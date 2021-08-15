Звезда сериала "Папины дочки" стала мамой

Для 26-летней Елизаветы Арзамасовой ребенок стал первенцем, у 47-летнего фигуриста есть сын от предыдущего брака, сообщает Корреспондент.

Актриса Елизавета Арзамасова, исполнившая одну из главных ролей в сериале "Папины дочки", стала мамой. Ребенка она родила в браке с российским фигуристом Ильей Авербухом.

Пара не раскрыла пол ребенка, однако предполагается, что у них родился сын.

Об отношениях пары стало известно летом прошлого года, а в конце декабря они поженились. В апреле 2021 года супруги сообщили, что ждут ребенка. Для 26-летней актрисы он стал первенцем, у 47-летнего фигуриста есть сын Мартин от брака с Ириной Лобачевой.

Ранее в июле Арзамасова рассказала, почему вышла замуж за Авербуха.