Как без стресса вернуться ребенку в школу после каникул: советы

Вернуться к школьному ритму после длительных праздников и каникул - непросто, но возможно: чтобы мотивировать детей снова думать об учебе, родителям нужно учитывать особенности детского организма, сообщает Лига.net.

Нормализуйте режим сна

Во время каникул ребенок быстро отвыкает от распорядка дня. И старшеклассникам, и младшеклассникам нужно постепенно вернуться к обычному режиму сна.

Родителям следует помнить, что школьникам до 12 лет необходимо спать не менее восьми, а то и все 9-10 часов.

Если занятия в школе начинаются в 9:00, то проснуться нужно в 7:00 (при условии, что на сборы и дорогу понадобится 2 часа), а к кровати идти не позднее 10 часов вечера. В график необходимо "вписываться" заранее: хотя бы за несколько дней до возвращения в школу. Старшеклассникам будет достаточно восьми часов сна.

В первые дни после каникул внимательнее присмотритесь к самочувствию вашего школьника. Если видите, что утром он вялый, раздраженный, добавьте несколько часов сна и не "прессуйте" ранними подъемами.

Бывает такое, что младшеклассники начинают утро со слезами: "Хочу спать". Не давите и не ссорьтесь с ребенком.

Можно даже один раз пойти на уступки: "Ладно, сегодня ты набираешься сил и будешь делать задания дома, но спать ляжешь на 2 часа раньше".

Кстати, первоклассникам желательно дать дополнительный час дневного сна.

Не игнорируйте прогулки и спортивные активности

Уроки физкультуры и зарядки в перерывах - это обязательная часть детского распорядка.

Позвольте ребенку играть в подвижные игры с друзьями на улице, устраивайте совместные долгие прогулки с малышом.

Ребенок должен гулять в течение дня, а также пол часа перед сном независимо от погодных условий.

Хорошо, если есть собака - всегда есть необходимость вывести ее во двор. К тому же детям нравится играть с животными.

Сходите вместе в боулинг, в квест-комнаты. Ребенок будет в восторге и вернется за парту в тонусе и полным сил.

Удовлетворите потребность в общении

Общение со сверстниками в школе - такая же важная часть обучения, как и уроки. Встреча с друзьями и игры с одноклассниками могут стать хорошим стимулом, чтобы легко вернуться в школу.

После долгих каникул вы заметите, что ребенок дорвется гулять со сверстниками. Не нервничайте, но не запрещайте этого - детям нужно удовлетворить потребность в общении. Постепенно баланс обучения и развлечений нормализуется.

Позаботьтесь о здоровом питании

Наведайтесь в школу, чтобы узнать, чем кормят вашего ребенка, а также, успевает дочь или сын поесть во время большого перерыва. Кроме того, есть смысл приобрести для ребенка новый яркий контейнер для еды и термос с изображением любимого героя. Ежедневно давайте полезные перекусы: сухофрукты, бананы, мандарины, хурму и даже домашние бургеры из цельнозернового хлеба с сыром и кусочками овощей.

В термос наливайте вкусные и полезные напитки, которые любит ваш ребенок. Это не только важно для здоровья и самочувствия, но и создаст хорошее настроение.

Не ругайте ребенка за оценки

Родителям не стоит волноваться, что во время длительных каникул ребенок "все забыл".

Если действительно подзабыл что-то и приносит домой не самые высокие оценки в течение первых недель обучения - не раздражайтесь и не ругайте его.

Лучше порадуйтесь за ребенка: значит, он действительно хорошо отдохнул.

Не давите с чрезмерной нагрузкой в первые недели. Дополнять режим внешкольными кружками и дополнительными занятиями нужно постепенно и дозировано. Чрезмерные нагрузки сейчас не будут эффективными. Курсы иностранного языка, занятия с репетиторами тоже подождут. А вот спортом и музыкой лучше начинать заниматься сразу, если это нравится ребенку.

Самое главное правило: чаще спрашивать, чем он действительно интересуется и увлекается.

Составьте "Карту недели"

Далеко не все дети ладят с планированием. Взрослым, которые привыкли к многофункциональности, порой сложно это понять. Однако попробуйте и помогите вашему школьнику/школьнице составить расписание на день и неделю. Не нужно принуждения - делайте это в форме забавы.

Повесьте на видном месте "Карту недели" с наклейками, стикерами и смайлами.

Кроме школьных занятий, запишите туда кружки, спортивные активности и - обязательно! - развлечения: походы в кино, театр, в гости.

Отметьте на карте-календаре дни рождения друзей вашего ребенка, а также будущие поездки и походы.

Детям обычно очень нравятся такие календари, они охотно придерживаются яркого расписания, которое создали сами.

Придумайте приятные стимулы

Важно найти для ребенка дополнительную мотивацию, чтобы он хотел вернуться в школу после длительного перерыва. Для младшеклассников и учащихся средней школы таким стимулом может быть поход в канцелярский магазин: новые яркие тетради, модные ручки и фломастеры будут способствовать вдохновению учиться или желанию писать, рисовать.

Если ваш ребенок - старшеклассник/-ца, помните, что он/она заботится о внешности, даже если не рассказывает вам об этом. Поэтому с подростком уместно будет пойти в магазин и купить новую одежду, которую он/она выберет самостоятельно. Обновка - еще один стимул вернуться в школу.

Текст Алины Мирошниковой, профессиональные советы от семейного психолога Елены Любченко