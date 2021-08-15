Возвращение в школу после каникул без стресса: советы
Вернуться к школьному ритму после длительных праздников и каникул - непросто, но возможно: чтобы мотивировать детей снова думать об учебе, родителям нужно учитывать особенности детского организма, сообщает Лига.net.
Нормализуйте режим сна
Во время каникул ребенок быстро отвыкает от распорядка дня. И старшеклассникам, и младшеклассникам нужно постепенно вернуться к обычному режиму сна.
Родителям следует помнить, что школьникам до 12 лет необходимо спать не менее восьми, а то и все 9-10 часов.
Если занятия в школе начинаются в 9:00, то проснуться нужно в 7:00 (при условии, что на сборы и дорогу понадобится 2 часа), а к кровати идти не позднее 10 часов вечера. В график необходимо "вписываться" заранее: хотя бы за несколько дней до возвращения в школу. Старшеклассникам будет достаточно восьми часов сна.
В первые дни после каникул внимательнее присмотритесь к самочувствию вашего школьника. Если видите, что утром он вялый, раздраженный, добавьте несколько часов сна и не "прессуйте" ранними подъемами.
Бывает такое, что младшеклассники начинают утро со слезами:
"Хочу спать". Не давите и не ссорьтесь с ребенком.
Можно даже один раз пойти на уступки:
"Ладно, сегодня ты набираешься сил и будешь делать задания дома, но спать ляжешь на 2 часа раньше".
Кстати, первоклассникам желательно дать дополнительный час дневного сна.
Не игнорируйте прогулки и спортивные активности
Уроки физкультуры и зарядки в перерывах - это обязательная часть детского распорядка.
Позвольте ребенку играть в подвижные игры с друзьями на улице, устраивайте совместные долгие прогулки с малышом.
Ребенок должен гулять в течение дня, а также пол часа перед сном независимо от погодных условий.
Хорошо, если есть собака - всегда есть необходимость вывести ее во двор. К тому же детям нравится играть с животными.
Сходите вместе в боулинг, в квест-комнаты. Ребенок будет в восторге и вернется за парту в тонусе и полным сил.
Удовлетворите потребность в общении
Общение со сверстниками в школе - такая же важная часть обучения, как и уроки. Встреча с друзьями и игры с одноклассниками могут стать хорошим стимулом, чтобы легко вернуться в школу.
После долгих каникул вы заметите, что ребенок дорвется гулять со сверстниками. Не нервничайте, но не запрещайте этого - детям нужно удовлетворить потребность в общении. Постепенно баланс обучения и развлечений нормализуется.
Позаботьтесь о здоровом питании
Наведайтесь в школу, чтобы узнать, чем кормят вашего ребенка, а также, успевает дочь или сын поесть во время большого перерыва. Кроме того, есть смысл приобрести для ребенка новый яркий контейнер для еды и термос с изображением любимого героя. Ежедневно давайте полезные перекусы: сухофрукты, бананы, мандарины, хурму и даже домашние бургеры из цельнозернового хлеба с сыром и кусочками овощей.
В термос наливайте вкусные и полезные напитки, которые любит ваш ребенок. Это не только важно для здоровья и самочувствия, но и создаст хорошее настроение.
Не ругайте ребенка за оценки
Родителям не стоит волноваться, что во время длительных каникул ребенок "все забыл".
Если действительно подзабыл что-то и приносит домой не самые высокие оценки в течение первых недель обучения - не раздражайтесь и не ругайте его.
Лучше порадуйтесь за ребенка: значит, он действительно хорошо отдохнул.
Не давите с чрезмерной нагрузкой в первые недели. Дополнять режим внешкольными кружками и дополнительными занятиями нужно постепенно и дозировано. Чрезмерные нагрузки сейчас не будут эффективными. Курсы иностранного языка, занятия с репетиторами тоже подождут. А вот спортом и музыкой лучше начинать заниматься сразу, если это нравится ребенку.
Самое главное правило: чаще спрашивать, чем он действительно интересуется и увлекается.
Составьте "Карту недели"
Далеко не все дети ладят с планированием. Взрослым, которые привыкли к многофункциональности, порой сложно это понять. Однако попробуйте и помогите вашему школьнику/школьнице составить расписание на день и неделю. Не нужно принуждения - делайте это в форме забавы.
Повесьте на видном месте "Карту недели" с наклейками, стикерами и смайлами.
Кроме школьных занятий, запишите туда кружки, спортивные активности и - обязательно! - развлечения: походы в кино, театр, в гости.
Отметьте на карте-календаре дни рождения друзей вашего ребенка, а также будущие поездки и походы.
Детям обычно очень нравятся такие календари, они охотно придерживаются яркого расписания, которое создали сами.
Придумайте приятные стимулы
Важно найти для ребенка дополнительную мотивацию, чтобы он хотел вернуться в школу после длительного перерыва. Для младшеклассников и учащихся средней школы таким стимулом может быть поход в канцелярский магазин: новые яркие тетради, модные ручки и фломастеры будут способствовать вдохновению учиться или желанию писать, рисовать.
Если ваш ребенок - старшеклассник/-ца, помните, что он/она заботится о внешности, даже если не рассказывает вам об этом. Поэтому с подростком уместно будет пойти в магазин и купить новую одежду, которую он/она выберет самостоятельно. Обновка - еще один стимул вернуться в школу.
Текст Алины Мирошниковой, профессиональные советы от семейного психолога Елены Любченко