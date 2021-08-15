Рынок земли: количество сделок превысило 6,5 тысяч

В рамках рынка земли по состоянию на 13 августа заключено 6572 сделок, сообщает Экономическая правда.

По площади земель, по которым были зарегистрированы сделки, лидируют Полтавская (1 621,3 га), Харьковская (1 571,7 га) и Кировоградская (1 121,8 га) области.

При этом, подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 4658 нотариусов.

"Всего заявлений - 5224, из них согласовано 4595, в очереди на рассмотрение - 28, отказ получили 601" , - добавили в ведомстве.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, рынок земли "продолжает функционировать в штатном режиме, спокойно и без конфликтов".