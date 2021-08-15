Украинский ведущий засветился в компании Киркорова
Украинский телеведущий Владимир Остапчук, который сейчас отдыхает вместе со своей женой Кристиной Горняк на острове Крит (Греция) засветился в компании российского исполнителя Филиппа Киркорова. Знаменитости вместе провели вечер, сообщает Обозреватель.
Так, в Instagram-stories Остапчук запостил несколько кадров, как он в компании супруги, и Киркоров с детьми, поужинали в одном из местных ресторанов острова. В конце ведущий опубликовал фото и поблагодарил певца за "дружный вечер".
"Спасибо Филипп Киркоров за этот теплый, дружный вечер", – подписал кадр Владимир.
А жена Остапчука показала видео, как Киркоров оценивает подписчиков Кристины в Instagram. Так, на первом месте был телеведущий Даниэль Салем, на втором – футболист и "Холостяк" Сергей Мельник, а на третьем –супруг Горняк Владимир Остапчук. По словам Киркорова, в подписчиках у Кристины
"больше нет известных личностей из нашего шоу-бизнеса".