Украинский ведущий засветился в компании Киркорова

Украинский телеведущий Владимир Остапчук, который сейчас отдыхает вместе со своей женой Кристиной Горняк на острове Крит (Греция) засветился в компании российского исполнителя Филиппа Киркорова. Знаменитости вместе провели вечер, сообщает Обозреватель.

Так, в Instagram-stories Остапчук запостил несколько кадров, как он в компании супруги, и Киркоров с детьми, поужинали в одном из местных ресторанов острова. В конце ведущий опубликовал фото и поблагодарил певца за "дружный вечер".

"Спасибо Филипп Киркоров за этот теплый, дружный вечер" , – подписал кадр Владимир.

Источник: Instagram Владимира Остапчука