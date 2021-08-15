Талибы заявили о полном захвате всего Афганистана

Боевики радикального движения "Талибан" заявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана, сообщает Рубрика.

Местные СМИ сообщают, что главой переходного правительства назначен бывший глава МВД Афганистана, экс-посол в ФРГ Али Ахмад Джалали.

Лидером страны станет глава политического офиса талибов в Катаре мулла Барадар.

Представители боевиков заявили, что иностранцы, находящиеся в Афганистане, могут свободно покинуть страну.

Также министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал заявил, что столица будет передана движению "Талибан" мирно.