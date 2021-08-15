Из Олимпиады-2024 исключили один вид спорта

Организаторы Олимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже, окончательно объявили, что каратэ в их программе не будет, сообщает Суспільне.

Несмотря на высокую поддержку во Франции и призывы каратэ-сообщества оставить этот вид спорта олимпийским, особенно после успеха в Токио-2020, организационный комитет обнародовал заявление, в котором подтвердил, что изменений в программе не планируется и решение об изъятии каратэ с Игр - финальное.

О том, что каратэ не собираются возвращать, было известно еще до начала Игр в Токио. Кампании, посвященные сохранению каратэ на Олимпиаде, продолжаются еще с 2019 года. Федерации, атлеты и другие представители спорта надеялись, что организаторы изменят мнение.

Кроме каратэ, в программе опять не будет бейсбола и софтбола. Зато появится другой новый вид спорта - брейкданс.