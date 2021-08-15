Жители Кабула массово покидают город

Жители Кабула массово покинули город на фоне сообщений о захвате власти в стране радикальным движением "Талибан", сообщает Лента.Ру.

На опубликованных кадрах видно, как тысячи человек пытаются покинуть город на своих машинах. Ранее в соцсетях также появились кадры, на которых жители афганской столицы стоят в огромных очередях в банки.

По последним данным, президент Афганистана Ашраф Гани должен скоро сложить с себя полномочия, власть передадут талибам. Они уже прибыли в президентский дворец в Кабуле на переговоры с властями. Передача власти должна произойти сегодня, 15 августа, в президентском дворце.