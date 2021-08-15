Умер легендарный футболист Герд Мюллер

В Германии на 76-м году жизни скончался легендарный футболист "Баварии" Герд Мюллер. Трагическую новость подтвердила пресс-служба мюнхенского клуба, сообщает Обозреватель.

Причина смерти не называется. Лучший форвард в истории Германии с февраля 2015 года находился в доме для инвалидов и престарелых. У Мюллера была диагностирована болезнь Альцгеймера.

"Сегодня мир ФК "Бавария" остановился. Клуб и все его фанаты оплакивают Герда Мюллера, который умер рано утром в воскресенье в возрасте 75 лет" , - говорится в тексте сообщения.

Der FC Bayern trauert um Gerd Müller. Heute steht die Welt des FC Bayern still. Der deutsche Rekordmeister und seine gesamte Fangemeinde trauern um Gerd Müller, der am frühen Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren gestorben ist. — FC Bayern München (@FCBayern) August 15, 2021

Мюллер является чемпионом мира и Европы, трехкратным обладателе Кубка европейских чемпионов. Играл на позиции нападающего за мюнхенскую "Баварию" и сборную ФРГ. Один из лучших бомбардиров в истории футбола.

С 1964 по 1979 года в составе "Баварии" провел 453 матча, в которых забил 398 голов. Также выступал в 1963 – 1964 годах за ТСВ-1861 из Нердлингена, а в 1979 – 1982 годах за американские "Форт-Лодердейл Страйкерс" и "Смит Бразерс Лаундж".

За свою карьеру сыграл в 1216 официальных и товарищеских матчах за все клубы и сборную, забив 1461 гол.