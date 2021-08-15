Умер легендарный футболист Герд Мюллер
В Германии на 76-м году жизни скончался легендарный футболист "Баварии" Герд Мюллер. Трагическую новость подтвердила пресс-служба мюнхенского клуба, сообщает Обозреватель.
Причина смерти не называется. Лучший форвард в истории Германии с февраля 2015 года находился в доме для инвалидов и престарелых. У Мюллера была диагностирована болезнь Альцгеймера.
"Сегодня мир ФК "Бавария" остановился. Клуб и все его фанаты оплакивают Герда Мюллера, который умер рано утром в воскресенье в возрасте 75 лет", - говорится в тексте сообщения.
Мюллер является чемпионом мира и Европы, трехкратным обладателе Кубка европейских чемпионов. Играл на позиции нападающего за мюнхенскую "Баварию" и сборную ФРГ. Один из лучших бомбардиров в истории футбола.
С 1964 по 1979 года в составе "Баварии" провел 453 матча, в которых забил 398 голов. Также выступал в 1963 – 1964 годах за ТСВ-1861 из Нердлингена, а в 1979 – 1982 годах за американские "Форт-Лодердейл Страйкерс" и "Смит Бразерс Лаундж".
За свою карьеру сыграл в 1216 официальных и товарищеских матчах за все клубы и сборную, забив 1461 гол.