В Тихом океане обнаружили подводный континент

На глубине около 1066 метров под южной частью Тихого океана находится участок земли размером 2 миллиона квадратных миль - примерно вдвое больше Австралию, которую некоторые ученые считают еще одним континентом. Об этом, ссылаясь на Businessinsider, сообщает Укринформ.

Новозеландские ученые не могут прийти к согласию относительно того, является ли эта затопленная земля, которую в 2017 году назвали Зеландия, континентом или нет.

Однако недавно ученые получили новые подтверждения своей гипотезы.

Фото: Businessinsider

Хотя определение континента является спорным, группа ученых во главе с Ником Мортимером предположила, что континент должен иметь четко определенные границы, занимать площадь более 1 миллиона квадратных километров, быть приподнятым над окружающим дном океана и иметь континентальную кору толще, чем океаническая кора.

Однако одному критерию Зеландия не отвечала - возрасту. Старые образцы ее оценивались возрастом в 500 млн лет. Другие же континенты старше Зеландии как минимум в два раза.

Впрочем, новое исследование привело ученых к выводу, что предыдущие оценки были неверны. Часть затопленного континента, происхождение которого покрыто тайной, все же вдвое старше, чем предполагали геологи ранее.

Один исследователь из Новой Зеландии отметил, что у него больше нет сомнений, что он живет на отдельном континенте.