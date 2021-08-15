Члены Конгресса США хотят встретиться с Зеленским

Американские конгрессмены ждут визита в Штаты президента Украины Владимира Зеленского, чтобы выразить поддержку и повлиять на ход его переговоров с президентом США Джо Байденом, сообщает Украина 24.

Об этом рассказал руководитель окружного отделения Республиканской партии по 45 округу Ассамблеи штата Нью-Йорк Борис Пинкус.

"С тех пор, как Байден договорился с Меркель, что он снимает санкции с тех корпораций, которые поддерживают "Северный поток-2", он оказался под колоссальным давлением политической элиты Америки, причем как демократов, так и республиканцев. И чем ближе визит Зеленского в Вашингтон, тем большее давление на него оказывается" , - отметил Пинкус.

Как заверил политик, "американская общественность настолько активна в поддержке Украины, что вы себе не можете представить".

"Поэтому, несмотря на то, что большинство конгрессменов сегодня в отпусках, многие из них готовы встретиться с Зеленским, где бы это ни было, и выразить поддержку. Это непременно скажется на переговорах Зеленского с Байденом.