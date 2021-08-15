Члены Конгресса США хотят встретиться с Зеленским
Американские конгрессмены ждут визита в Штаты президента Украины Владимира Зеленского, чтобы выразить поддержку и повлиять на ход его переговоров с президентом США Джо Байденом, сообщает Украина 24.
Об этом рассказал руководитель окружного отделения Республиканской партии по 45 округу Ассамблеи штата Нью-Йорк Борис Пинкус.
"С тех пор, как Байден договорился с Меркель, что он снимает санкции с тех корпораций, которые поддерживают "Северный поток-2", он оказался под колоссальным давлением политической элиты Америки, причем как демократов, так и республиканцев. И чем ближе визит Зеленского в Вашингтон, тем большее давление на него оказывается", - отметил Пинкус.
Как заверил политик, "американская общественность настолько активна в поддержке Украины, что вы себе не можете представить".
"Поэтому, несмотря на то, что большинство конгрессменов сегодня в отпусках, многие из них готовы встретиться с Зеленским, где бы это ни было, и выразить поддержку. Это непременно скажется на переговорах Зеленского с Байденом.
Особенно будет делаться акцент на экономической и военной помощи. Этот вопрос о незыблемости границ Украины с возвратом Крыма и восстановлением Донбасса не подлежит обсуждению. Это звучит везде. Снизу доверху, Америка будет придерживаться этого. Особенно приятно, что хайтек-компании, Силиконовая долина, готовы вложить максимально, чтобы сдвинуть Украину с мертвой точки", - подчеркнул он.