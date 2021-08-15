В Disney+ назвали дату перезапуска комедии "Один дома"

В Disney+ объявили, 12 ноября состоится премьера популярного комедийного фильма "Один дома". На этот раз фильм будет называться "Home Sweet Home Alone", сообщает Буквы.

Сюжет фильма традиционный. Главный герой, Макс Мерсер, остался дома один и вынужден защищаться от нападения неизвестных. Аналогичный сюжет был в первой части 1990 года. Однако, теперь зрителей ждет совершенно иной главный герой, а не привычный Кевин Маккалистер.

Главную роль в картине сыграет Арчи Йейтс. Роль главного грабителя получил Роб Делани, а его жены и сообщницы - Элли Кемпер.

Режиссер фильма - Дэн Мазер, а сценаристы - Микки Дэй и Стритер Сейдел.