В ЕС хотят срочно изменить правила для беженцев

В ЕС хотят срочно изменить правила для беженцев

Ситуация в Афганистане демонстрирует необходимость быстрого пересмотра правил ЕС в отношении миграции и предоставления убежища, сообщает Корреспондент.

Об этом заявил зампред Еврокомиссии, комиссар по вопросам защиты европейского образа жизни Маргаритис Схинас.

"Ситуация в Афганистане и действия Беларуси показали, что время, когда мы можем ждать полного пересмотра необходимых нам правил миграции и предоставления убежища в Европе, уже истекло", - написал европейский высокопоставленный чиновник в Twitter.
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