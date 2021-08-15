Три привычки в питании, которые продлят молодость

Существуют принципы питания, которые помогут продлить молодость на долгие годы. Они действительно помогут изменить питание в лучшую сторону, главное - не торопиться.﻿ Об этом рассказала нутрициолог Катерина Йенсен и подчеркнула, что стоит пробовать один принцип месяц, два, три, в общем, пока не приживется, сообщает РБК-Украина.

Три принципа в питании, которые продлят молодость⠀

Останавливаем воспаление

Употребляйте в пищу продукты, которые обладают противовоспалительными свойствами.

К таким относятся:

имбирь - содержит гигерол, который имеет противовоспалительные свойства,

куркума - обладает противовоспалительным эффектом,

жирная рыба - содержит омега-3 жирные кислоты, которые известны своими противовоспалительными свойствами,

льняные семечки - богаты омега-3,

грецкие орехи - также богаты омега-3,

чеснок - содержит алеин и аллицин, которые обладают противовоспалительным действием и активно борются с бактериями,

мята - имеет противовоспалительный эффект и улучшает пищеварение.

Стабилизируем сахар в крови

Скачки сахара в крови приводят к воспалению и физиологическому стрессу. И даже не употребляя сладкое, вы можете иметь высокий сахар в крови. Парадокс? Вовсе нет!

Дело в том, что быстрые углеводы (крупы, мучное, крахмалистые продукты и многие фрукты) приводят к почти таким же скачкам сахара в крови, как если бы вы выпили сладкого чая.

Добавление жиров

Что это означает на практике?

Ешьте фрукты только в сопровождении орешков и семечек или сразу же после другой еды.

Бутерброды щедро мажьте песто или домашним майонезом.

В кашу добавляйте побольше растительного или топленого масла, а также всевозможные семечки и орешки.⠀

Принципов питания для стабилизации сахара в крови очень много, но добавление жиров - один из основных. Начните с него и результат вас приятно удивит.

Автор: Татьяна Турчаникова