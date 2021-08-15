Три привычки в питании, которые продлят молодость
Существуют принципы питания, которые помогут продлить молодость на долгие годы. Они действительно помогут изменить питание в лучшую сторону, главное - не торопиться. Об этом рассказала нутрициолог Катерина Йенсен и подчеркнула, что стоит пробовать один принцип месяц, два, три, в общем, пока не приживется, сообщает РБК-Украина.
Три принципа в питании, которые продлят молодость⠀
Останавливаем воспаление
Употребляйте в пищу продукты, которые обладают противовоспалительными свойствами.
К таким относятся:
- имбирь - содержит гигерол, который имеет противовоспалительные свойства,
- куркума - обладает противовоспалительным эффектом,
- жирная рыба - содержит омега-3 жирные кислоты, которые известны своими противовоспалительными свойствами,
- льняные семечки - богаты омега-3,
- грецкие орехи - также богаты омега-3,
- чеснок - содержит алеин и аллицин, которые обладают противовоспалительным действием и активно борются с бактериями,
- мята - имеет противовоспалительный эффект и улучшает пищеварение.
Стабилизируем сахар в крови
Скачки сахара в крови приводят к воспалению и физиологическому стрессу. И даже не употребляя сладкое, вы можете иметь высокий сахар в крови. Парадокс? Вовсе нет!
Дело в том, что быстрые углеводы (крупы, мучное, крахмалистые продукты и многие фрукты) приводят к почти таким же скачкам сахара в крови, как если бы вы выпили сладкого чая.
Добавление жиров
Что это означает на практике?
- Ешьте фрукты только в сопровождении орешков и семечек или сразу же после другой еды.
- Бутерброды щедро мажьте песто или домашним майонезом.
- В кашу добавляйте побольше растительного или топленого масла, а также всевозможные семечки и орешки.⠀
Принципов питания для стабилизации сахара в крови очень много, но добавление жиров - один из основных. Начните с него и результат вас приятно удивит.
Автор: Татьяна Турчаникова