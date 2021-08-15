Парламент Британии прерывает каникулы из-за ситуации в Афганистане

Правительство Великобритании на следующей неделе созовет парламент, который находится на каникулах, для обсуждения ситуации в Афганистане и последующих действий Лондона, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствуют источники в канцелярии премьер-министра Бориса Джонсона.

Время заседания подтвердит спикер Палаты общин сэр Линдси Хойл. Британские депутаты разошлись на летние каникулы 22 июля и должны были вернуться только 6 сентября.

Призывы к депутатам вернуться в Вестминстер последние дни усиливаются, поскольку талибы продолжают добиваться успехов на фоне вывода войск США, Великобритании и НАТО.

Лидер лейбористов сэр Кейр Стармер был среди тех, кто призывал к такому шагу, заявив ранее в воскресенье:

"Ситуация в Афганистане глубоко шокирует и, кажется, ухудшается с каждым часом".

Великобритания в настоящее время эвакуирует британских граждан и местных переводчиков — 600 военнослужащих отправляются для помощи в этой работе.

Как сообщает The Sunday Telegraph, посол Великобритании в Афганистане сэр Лори Бристоу вылетает из страны в воскресенье вечером.