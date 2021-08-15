Признаков присутствия талибов в Кабуле пока нет - CNN

Бойцы движения "Талибан" пока не предпринимают попыток захватить районы в Кабуле, сообщает Интерфакс-Украина.

По информации телеканала CNN, изначально слухи о том, что талибы - уже в городе возникли, когда местные жители услышали стрельбу. В итоге же выяснилось, что стрельба не имела отношения к талибам.

Корреспондент CNN констатировал, что на многих улицах автомобильные пробки рассосались. Проблемы, в основном, на ведущей в аэропорт трассе, куда направились многочисленные горожане. По сообщению западных СМИ, американских дипломатов эвакуируют из здания посольства в аэропорт на вертолетах.

CNN отмечает, что талибы, видимо, понимают, что в случае штурма Кабула местами столкнутся с сопротивлением, поэтому как афганские власти, так и "Талибан" хотели бы договориться об условиях мирной передачи города мятежникам.