Украинские спасатели вернулись с тушения пожаров в Турции
Сегодня, 15 августа, пограничники встретили самолеты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые вернулись после тушения пожаров в Турции, сообщает Лига.net.
Пограничники Одесского отряда в приоритетном порядке оформили два воздушных судна ГСЧС на аэродроме "Школьный".
Самолеты украинских спасателей вернулись с тушения масштабных лесных пожаров в Турции, где ситуация пока стабилизировалась.
Для ускорения паспортного контроля оформления пограничники провели его вне пункта пропуска с использованием мобильных инспекторских рабочих мест.