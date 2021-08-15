Тищенко заявил, что избиение журналиста на Банковой могло быть пиаром
Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что избиение фотографа издания "Буквы" могло быть спланированным. Об этом он заявил в комментариях к опубликованному видео избиения журналиста на странице штатного фотографа "Слуги народа" Вадима Сарахана в Facebook, сообщает Рубрика.
Фотограф партии отметил, что опубликовал видео в знак поддержки Кужельного.
"Самое большое преступление — это безнаказанность. Не будет наказания — в следующий раз будем есть пирожки на чьих-то похоронах", — написал он.
На это Николай Тищенко предположил в комментариях, что нападение могло быть спланированным для хайпа.
"Продажность никто не отменял. Может журналист хайп получал или лайки в Instagram", — написал он.
На данный момент комментарий удален, однако журналисты сохранили скриншот.