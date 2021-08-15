Дрифт на Софийской площади: гонщик рассказал свою версию

Чемпион Украины по дрифтингу Александр Гринчук, который участвовал в съемках для Red Bull на Софийской площади, прокомментировал скандал, сообщает Новое время.

В видео на своем YouTube-канале автогонщик рассказал, что целью проекта Red Bull было "продвижение бренда и съемка красивого видео ко Дню флага и Дню Независимости Украины" .

"Я атлет Red Bull уже девять лет, и не просто так мой контракт из года в год продлевают… У меня в контракте прописано, что я должен принимать участие в проектах, одним из которых был объявлен парный дрифт в центре Киева с приглашенным коллегой по цеху Red Bull из Ирландии, вице-чемпионом Европы Конором Шанаханом", — заявил Гринчук.

По словам гонщика, съемки начинаются рано, чтобы доставить как можно меньше неудобств пешеходам и другим участникам движения. Машины с оборудованием приехали на площадь в пять утра, началась подготовка к съемкам. Дрифт начался в 07:30. Гринчук сказал, что "раз в час" приезжали несколько патрулей полиции, вызванных жителями, но "почти сразу же уезжали". Также пришли блогеры и журналисты главных телеканалов, которых тоже катали по площади. В конце съемок гонщики изобразили флаг Украины дымом.

После этого, "как обычно Red Bull и делает" , приехала клининговая компания, которая за трое суток должна была убрать площадь, добавил Гринчук.

Спортсмены направились на другую локацию, а через три часа "начали офигевать от воя, который устроили блогеры и политиканы " из-за следов шин на брусчатке.

Вскоре на площадку NoMotors, где они находились с машинами, приехала полиция. Гонщик заявил, что им запретили покидать площадку и ограничили право на передвижение. В конце концов "удалось заставить полицию" опросить его в качестве свидетеля, но "еще часов шесть они не могли разобраться, почему они не могут нас отпустить" .

Затем машины гонщиков поставили на штрафплощадку в качестве вещдока по "высосанному из пальца уголовному делу за хулиганство".

Гонщик объяснил, что при работе на проект он не требует разрешений у властей, так как "об этом должен позаботиться организатор" .

"Все, кому не лень, вылезли из своих норок поразмазывать остатки резины по площади. Швабры и мыло, серьезно? Есть два варианта удаления резины с покрытия — время и спецоборудование… [Клининговая фирма] обещала три дня на уборку", — добавил Гринчук.

По словам гонщика, подобные проекты создавались в Одессе, Грузии, Казахстане, Азербайджане, Польше и на Мальдивах.

"Там видят выгоду рекламной составляющей городов в привлечении инвестиций. А вы захотели увидеть только следы шин на три дня", — подытожил он.

Гринчук также заявил, что до дрифта "состояние Софийской площади было ужасающим", а в тех местах, где не ездили машины, брусчатка на площади практически уничтожена. По его словам, зимой на площади с помощью кранов устанавливают елку, что "наносит намного больший урон", чем дрифт.