Дрифт на Софийской площади: гонщик рассказал свою версию
Чемпион Украины по дрифтингу Александр Гринчук, который участвовал в съемках для Red Bull на Софийской площади, прокомментировал скандал, сообщает Новое время.
В видео на своем YouTube-канале автогонщик рассказал, что целью проекта Red Bull было
"продвижение бренда и съемка красивого видео ко Дню флага и Дню Независимости Украины".
"Я атлет Red Bull уже девять лет, и не просто так мой контракт из года в год продлевают… У меня в контракте прописано, что я должен принимать участие в проектах, одним из которых был объявлен парный дрифт в центре Киева с приглашенным коллегой по цеху Red Bull из Ирландии, вице-чемпионом Европы Конором Шанаханом", — заявил Гринчук.
По словам гонщика, съемки начинаются рано, чтобы доставить как можно меньше неудобств пешеходам и другим участникам движения. Машины с оборудованием приехали на площадь в пять утра, началась подготовка к съемкам. Дрифт начался в 07:30. Гринчук сказал, что "раз в час" приезжали несколько патрулей полиции, вызванных жителями, но "почти сразу же уезжали". Также пришли блогеры и журналисты главных телеканалов, которых тоже катали по площади. В конце съемок гонщики изобразили флаг Украины дымом.
После этого,
"как обычно Red Bull и делает", приехала клининговая компания, которая за трое суток должна была убрать площадь, добавил Гринчук.
Спортсмены направились на другую локацию, а через три часа
"начали офигевать от воя, который устроили блогеры и политиканы" из-за следов шин на брусчатке.
Вскоре на площадку NoMotors, где они находились с машинами, приехала полиция. Гонщик заявил, что им запретили покидать площадку и ограничили право на передвижение. В конце концов
"удалось заставить полицию" опросить его в качестве свидетеля, но
"еще часов шесть они не могли разобраться, почему они не могут нас отпустить".
Затем машины гонщиков поставили на штрафплощадку в качестве вещдока по "высосанному из пальца уголовному делу за хулиганство".
Гонщик объяснил, что при работе на проект он не требует разрешений у властей, так как
"об этом должен позаботиться организатор".
"Все, кому не лень, вылезли из своих норок поразмазывать остатки резины по площади. Швабры и мыло, серьезно? Есть два варианта удаления резины с покрытия — время и спецоборудование… [Клининговая фирма] обещала три дня на уборку", — добавил Гринчук.
По словам гонщика, подобные проекты создавались в Одессе, Грузии, Казахстане, Азербайджане, Польше и на Мальдивах.
"Там видят выгоду рекламной составляющей городов в привлечении инвестиций. А вы захотели увидеть только следы шин на три дня", — подытожил он.
Гринчук также заявил, что до дрифта "состояние Софийской площади было ужасающим", а в тех местах, где не ездили машины, брусчатка на площади практически уничтожена. По его словам, зимой на площади с помощью кранов устанавливают елку, что "наносит намного больший урон", чем дрифт.
"Именно в моей родной Украине оказались самые отбитые на голову хейтеры. Очень многие желают мне присесть на пять лет, рака различных органов, разбиться об столб и тому подобное", — сказал Гринчук.