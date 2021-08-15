Стало известно, кто будет руководить Кривым Рогом после гибели мэра

Обязанности мэра Кривого Рога после смерти Константина Павлова будет исполнять Александр Котляр.

Об этом написал на своей странице в Facebook﻿ Вадим Рабинович.

По словам нардепа, врио мэра Кривого Рога станет нардеп от "Слуги народа", секретарь горсовета Александр Котляр.

"После смерти Константина Павлова исполнять обязанности мэра Кривого Рога будет член партии Слуга Народа Александр Котляр", - написал Рабинович.

Напомним, сегодня в собственном доме нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова, рядом с ним также было обнаружено ружье. На место происшествия отправились следователи. По информации Рабиновича, рассматривается версия самоубийства нардепа "ОПЗЖ", однако политик отказывается верить в это предположение.