В Японии разработали необычное топливо из остатков еды

В Японии разработали необычное топливо из остатков еды

Японская транспортная компания разработала необычное топливо. Там предлагают заправлять грузовики биодизелем из остатков бульона рамен, сообщает 24 Канал.

Масуми Нисида – глава японской транспортной фирмы Nishida Shoun. Ему в голову пришла интересная идея – он предложил экологическую замену дизельному топливу – жир от супа рамен.

Поскольку за утилизацию бульона в Японии нужно платить, в 2013 году к Масуми обратился администратор сети ресторанов с просьбой найти применение остаткам супа. Поэтому предприниматель решил использовать бульон для производства топлива. Он разработал устройство для отделения жира от бульона, который можно разместить прямо на кухне ресторана.

"Сначала у меня не было никаких знаний в области химии, и все делалось методом проб и ошибок. Но мои разработки увидели свет, когда экологические проблемы стали серьезной проблемой,", – сказал Масуми Нисида
В Японії автомобілі почнуть їздити на залишках рамена
Фото: KYODO NEWS

Биодизельное топливо для грузовиков на предприятии Масуми изготавливают смешивая сало, извлеченное из бульона, с топливом из пищевого масла. На таком топливе уже ездят несколько грузовиков Nishida Shoun, но планируется, что до сентября 2021 года заправлять биодизелем будут все 170 автомобилей компании.

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