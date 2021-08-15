Полиция возбудила дело из-за смерти мэра Кривого Рога

В Национальной полиции Украины подтверждают информацию о гибели мэра Кривого Рога Днепропетровской области, экс-нардепа, члена партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Константина Павлова и сообщают об открытии уголовного производства, сообщает Интерфакс-Украина.

"Полиция устанавливает обстоятельства смерти Криворожского городского головы. Начато уголовное производство", - сообщается на странице Нацполиции в Facebook в воскресенье.

В сообщении уточняется, что уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

По данным ведомства, соответствующее сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00.

"По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома. На месте работают правоохранители, продолжается обследование домовладения, устанавливаются свидетели происшествия. Полиция выясняет все обстоятельства", - говорится в сообщении.

На месте происшествия находятся руководитель Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, начальник Криворожского районного управления полиции, следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория. Также выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата Национальной полиции.