Блинкен: Афганистан может стать страной-изгоем

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что в будущем Афганистан может стать "страной-изгоем", если представители радикального движения "Талибан" не будут соблюдать базовые права человека, сообщает Лента.Ру.

"В интересах "Талибана", если они действительно стремятся к международному признанию, ищут поддержки и снятия санкций, соблюдать базовые права" , — отметил госсекретарь.

15 августа боевики "Талибана" вплотную подошли к Кабулу и окружили город. Кроме того, "Талибан" объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Совет передаст власть талибам.

Президент страны Ашраф Гани покинул свою должность и улетел в Таджикистан.