Канада подтвердила участие в саммите Крымской платформы

Канаду на саммите Крымской платформы, которая состоится в этом месяце в Киеве, официально представит спикер Сената Джордж Фьюри.﻿ Об этом рассказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, сообщает Укринформ.

"Мы получили официальное подтверждение, что в Киев для участия в саммите Крымской платформы и празднования 30 годовщины независимости Украины приедет спикер канадского Сената Джордж Фьюри", - сказал Шевченко.

Из-за вероятного проведения в Канаде досрочных парламентских выборов в сентябре, присутствие высокопоставленных канадских политиков на саммите Крымской платформы было под вопросом, поскольку в Канаде на период избирательной кампании действует запрет на участие баллотирующихся политиков в международных мероприятиях.

Впрочем, членов канадского Сената не избирают народным голосованием, а назначают на должность решением премьер-министра, поэтому на сенаторов это ограничение не распространяется. После роспуска парламента и до формирования нового правительства спикер Сената - высшый политический пост в стране.