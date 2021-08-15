В Офисе президента раскрыли детали визита Зеленского в США

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров рассказал подробности визита главы украинского государства в США, сообщает Корреспондент.

В эфире телеканала "Дом" Никифоров заявил, что в программе визита не только Вашингтон, а "и другие города на обоих побережьях" .

По словам пресс-секретаря, у Зеленского запланированы встречи с " большим американским бизнесом, политиками и, естественно, президентом" .

"Вот пришло письмо от президента Байдена с поздравлением ко Дню Независимости. Мы его опубликуем немного позже, потому что оно пришло чуть-чуть загодя. Но там по-прежнему указано, что очень ждут президента Зеленского 30 августа в Вашингтоне", — отметил Никифоров.

Сейчас подготовка к визиту находится в завершающей фазе.