В Офисе президента раскрыли детали визита Зеленского в США

В Офисе президента раскрыли детали визита Зеленского в США

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров рассказал подробности визита главы украинского государства в США, сообщает Корреспондент.

В эфире телеканала "Дом" Никифоров заявил, что в программе визита не только Вашингтон, а "и другие города на обоих побережьях".

По словам пресс-секретаря, у Зеленского запланированы встречи с "большим американским бизнесом, политиками и, естественно, президентом".

"Вот пришло письмо от президента Байдена с поздравлением ко Дню Независимости. Мы его опубликуем немного позже, потому что оно пришло чуть-чуть загодя. Но там по-прежнему указано, что очень ждут президента Зеленского 30 августа в Вашингтоне", — отметил Никифоров.

Сейчас подготовка к визиту находится в завершающей фазе.

"Уверен, что будут затрагивать тему Северного потока-2 в США в более широком контексте, в контексте энергетической безопасности Европы. Потому что в США же понимают, что это проект политический, а не энергетический, и не экономический для России. Для Европы он, может быть, и энергетически прибыльный, но она таким образом попадает в определенную зависимость, нарушает свои же принципы диверсификации энергоносителей", — добавил Никифоров.
Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics