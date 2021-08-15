В Офисе президента раскрыли детали визита Зеленского в США
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров рассказал подробности визита главы украинского государства в США, сообщает Корреспондент.
В эфире телеканала "Дом" Никифоров заявил, что в программе визита не только Вашингтон, а
"и другие города на обоих побережьях".
По словам пресс-секретаря, у Зеленского запланированы встречи с "
большим американским бизнесом, политиками и, естественно, президентом".
"Вот пришло письмо от президента Байдена с поздравлением ко Дню Независимости. Мы его опубликуем немного позже, потому что оно пришло чуть-чуть загодя. Но там по-прежнему указано, что очень ждут президента Зеленского 30 августа в Вашингтоне", — отметил Никифоров.
Сейчас подготовка к визиту находится в завершающей фазе.
"Уверен, что будут затрагивать тему Северного потока-2 в США в более широком контексте, в контексте энергетической безопасности Европы. Потому что в США же понимают, что это проект политический, а не энергетический, и не экономический для России. Для Европы он, может быть, и энергетически прибыльный, но она таким образом попадает в определенную зависимость, нарушает свои же принципы диверсификации энергоносителей", — добавил Никифоров.