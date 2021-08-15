Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью мэра Кривого Рога
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью мэра Кривого Рога Константина Павлова, сообщает Интерфакс-Украина.
"Ужасная новость - найден мертвым с огнестрельным ранением мэр Кривого Рога Константин Павлов. Искренние соболезнования близким", - написал Зеленский в микроблоге твиттер.
Он отметил, что инцидент активно расследуют и что он намерен в ближайшее время собрать руководителей правоохранительных органов для отчета о продвижении расследования.
"На месте - полиция и все необходимые специалисты. В ближайшее время соберу руководителей всех правоохранительных органов и заслушаю их доклады", - подчеркнул президент.